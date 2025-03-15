Чемпионат России. Команды Резцовой и Халили, Мироновой и Бажина, Нигматуллиной и Логинова, Метели и Поршнева выступят в смешанной эстафете
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2025
Тюмень
Смешанная эстафета
Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Беларусь-1 (Ксения Воробей, Анна Сола, Максим Воробей, Павел Белько)
2. ХМАО-Югра-1 (Екатерина Мошкова, Виктория Метеля, Алексей Вагин, Никита Поршнев)
3. Свердловская область (Тамара Дербушева, Светлана Миронова, Кирилл Бажин, Василий Томшин)
4. ЯНАО (Антонина Кирсанова, Полина Плюснина, Александр Бектуганов, Рустам Каюмов)
5. Московская область (Кристина Резцова, Анастасия Халили, Денис Иродов, Кирилл Стрельцов)
6. Тюменская область (Ульяна Нигматуллина, Елизавета Фролова, Александр Логинов, Михаил Бурундуков)
7. Красноярский край (Жанна Максимович, Юлия Шеллер, Данил Мальцев, Евгений Сидоров)
8. Башкортостан (Карина Бахтина, Илона Знакова, Родион Травников, Владислав Зотов)
9. ЦФО (Дарья Нетбай, Софья Цыплухина, Дмитрий Мысев, Карим Халили)
10. ХМАО-Югра-2 (Алина Плицева, Владислава Гаврилова, Станислав Ильиных, Дмитрий Иванов)
11. Беларусь-2 (Елена Кулак, Ирина Шаклеина, Никита Лобастов, Степан Данилов)
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени и Увате
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