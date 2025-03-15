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Чемпионат России. Команды Резцовой и Халили, Мироновой и Бажина, Нигматуллиной и Логинова, Метели и Поршнева выступят в смешанной эстафете

16 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени пройдет смешанная эстафета.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2025

Тюмень 

Смешанная эстафета

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Беларусь-1 (Ксения Воробей, Анна Сола, Максим Воробей, Павел Белько)

2. ХМАО-Югра-1 (Екатерина Мошкова, Виктория Метеля, Алексей Вагин, Никита Поршнев)

3. Свердловская область (Тамара Дербушева, Светлана Миронова, Кирилл Бажин, Василий Томшин)

4. ЯНАО (Антонина Кирсанова, Полина Плюснина, Александр Бектуганов, Рустам Каюмов)

5. Московская область (Кристина Резцова, Анастасия Халили, Денис Иродов, Кирилл Стрельцов)

6. Тюменская область (Ульяна Нигматуллина, Елизавета Фролова, Александр Логинов, Михаил Бурундуков)

7. Красноярский край (Жанна Максимович, Юлия Шеллер, Данил Мальцев, Евгений Сидоров)

8. Башкортостан (Карина Бахтина, Илона Знакова, Родион Травников, Владислав Зотов)

9. ЦФО (Дарья Нетбай, Софья Цыплухина, Дмитрий Мысев, Карим Халили)

10. ХМАО-Югра-2 (Алина Плицева, Владислава Гаврилова, Станислав Ильиных, Дмитрий Иванов)

11. Беларусь-2 (Елена Кулак, Ирина Шаклеина, Никита Лобастов, Степан Данилов)

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени и Увате

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoсборная Беларуси жен
logoсборная России жен
результаты
сборная Беларуси
смешанная эстафета
logoсборная России
чемпионат России
Кирилл Бажин
Софья Цыплухина
Евгений Сидоров
logoСветлана Миронова
logoИрина Кручинкина-Шаклеина
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
Илона Знакова
Антонина Кирсанова
сборная Тюменской области
Юлия Шеллер
logoНикита Лобастов
logoКирилл Стрельцов
Дарья Нетбай
Александр Бектуганов
Данил Мальцев
Виктория Метеля
logoКристина Резцова
Жанна Максимович
сборная ХМАО-Югры
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoНикита Поршнев
Денис Иродов
Карина Бахтина
Тамара Дербушева (Воронина)
Павел Белько
logoВасилий Томшин
logoМаксим Воробей
logoАлександр Логинов
logoЕкатерина Мошкова
Михаил Бурундуков
Дмитрий Мысев
сборная Тюменской области жен
logoАнна Сола
Дмитрий Иванов
Степан Данилов
Рустам Каюмов
logoКарим Халили
Владислава Гаврилова
Станислав Ильиных
сборная ХМАО-Югры жен
Ксения Воробей (Шнейдер)
Полина Плюснина
Елизавета Фролова
Алексей Вагин
Владислав Зотов
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