«Атлетико» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Атлетико» сыграет дома с «Барселоной» в 28-м туре Ла Лиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги