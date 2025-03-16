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НХЛ. «Детройт» примет «Вегас», «Колорадо» против «Далласа», «Эдмонтон» в гостях у «Рейнджерс»

«Детройт» примет «Вегас» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Колорадо» будет противостоять «Далласу», «Рейнджерс» сыграют с «Эдмонтоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
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