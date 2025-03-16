«Арсенал» на 12 очков отстает от «Ливерпуля» после 29 туров АПЛ

«Арсенал» приблизился к «Ливерпулю» по итогам игрового дня.

Команда Микеля Артеты одолела «Челси» (1:0) в 29-м туре АПЛ . Мерсисайдцы свой матч в этом туре провели ранее.

«Ливерпуль » лидирует в чемпионате с 70 очками. «Арсенал » отстает на 12 баллов.

Также в первую пятерку входят «Ноттингем Форест» (54), «Челси » (49) и «Манчестер Сити » (48).