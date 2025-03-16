«Арсенал» на 12 очков отстает от «Ливерпуля» после 29 туров АПЛ
«Арсенал» приблизился к «Ливерпулю» по итогам игрового дня.
Команда Микеля Артеты одолела «Челси» (1:0) в 29-м туре АПЛ. Мерсисайдцы свой матч в этом туре провели ранее.
«Ливерпуль» лидирует в чемпионате с 70 очками. «Арсенал» отстает на 12 баллов.
Также в первую пятерку входят «Ноттингем Форест» (54), «Челси» (49) и «Манчестер Сити» (48).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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