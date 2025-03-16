Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» – ЦСКА и другие матчи

Сегодня, 16 марта, в рамках Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

Самый неприятный соперник для армейцев «Локомотив» примет их в Краснодаре, в Санкт-Петербурге «Зенит» сыграет с «Автодором». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 31-5, Зенит – 30-5, УНИКС – 29-7, Локомотив-Кубань – 27-9, Уралмаш – 20-16, Пари Нижний Новгород – 16-20, Автодор – 15-21, Парма – 15-21, МБА-МАИ – 13-23, Енисей – 11-26, Самара – 8-28, Астана – 1-35. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.