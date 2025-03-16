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  • Мартинс получил травму плеча на 41-й минуте матча с «Зенитом». Хавбек «Спартака» продолжил игру и забил в добавленное к 1-му тайму время
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Мартинс получил травму плеча на 41-й минуте матча с «Зенитом». Хавбек «Спартака» продолжил игру и забил в добавленное к 1-му тайму время

Кристофер Мартинс получил повреждение в конце 1-го тайма матча с «Зенитом».

На 40-й минуте матча 21-го тура Мир РПЛ полузащитник «Спартака» упал и повредил плечо в борьбе со Страхиней Эраковичем возле боковой линии. После оказания медицинской помощи Мартинс смог продолжить игру.

На 2-й добавленной к первому тайму минуте Кристофер открыл счет.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, перерыв).

Опубликовала: Анна Сунцова
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