Мартинс получил травму плеча на 41-й минуте матча с «Зенитом». Хавбек «Спартака» продолжил игру и забил в добавленное к 1-му тайму время
Кристофер Мартинс получил повреждение в конце 1-го тайма матча с «Зенитом».
На 40-й минуте матча 21-го тура Мир РПЛ полузащитник «Спартака» упал и повредил плечо в борьбе со Страхиней Эраковичем возле боковой линии. После оказания медицинской помощи Мартинс смог продолжить игру.
На 2-й добавленной к первому тайму минуте Кристофер открыл счет.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, перерыв).
Опубликовала: Анна Сунцова
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