Кубок английской лиги. Финал. «Ливерпуль» против «Ньюкасла». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Ливерпуль» сыграет в финале Кубка английской лиги с «Ньюкаслом».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Кубок английской лиги

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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