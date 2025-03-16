НБА. «Лейкерс» примут «Финикс», «Кливленд» сыграет с «Орландо» и другие матчи
В рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь игр.
«Лейкерс» постараются прервать серию поражений в домашнем матче с «Финиксом». «Кливленд» может продлить рекордную для клуба серию побед во встрече с «Орландо».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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