НБА. «Лейкерс» примут «Финикс», «Кливленд» сыграет с «Орландо» и другие матчи

В рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь игр.

«Лейкерс» постараются прервать серию поражений в домашнем матче с «Финиксом». «Кливленд» может продлить рекордную для клуба серию побед во встрече с «Орландо».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.