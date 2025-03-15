Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Ардашев, Терентьев, Осипов пробегут классический спринт

Большунов, Коростелев, Ардашев пробегут классический спринт на КР по лыжам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

7-й этап

Сыктывкар

Мужчины

Спринт, классический стиль

Квалификация – 10:00, финал – 12:00 по московскому времени (16 марта), прямая трансляция – «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Ермил Вокуев

2. Савелий Коростелев

3. Егор Митрошин

5. Андрей Парфенов

6. Виктор Жуль

7. Сергей Ардашев

10. Артем Мальцев

11. Александр Терентьев

12. Денис Филимонов

13. Александр Бакуров

14. Андрей Краснов

15. Данила Карпасюк

16. Кирилл Кочегаров

17. Евгений Семяшкин

19. Антон Тимашов

20. Константин Тиунов

21. Егор Гусак

22. Александр Большунов

23. Владислав Афанасьев

24. Андрей Собакарев

28. Иван Безматерных

30. Владислав Осипов

32. Павел Соловьев

36. Алексей Виценко

40. Илья Порошкин

43. Андрей Ларьков

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжам в Сыктывкаре