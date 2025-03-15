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Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Ардашев, Терентьев, Осипов пробегут классический спринт

Большунов, Коростелев, Ардашев пробегут классический спринт на КР по лыжам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

7-й этап

Сыктывкар

Мужчины

Спринт, классический стиль

Квалификация – 10:00, финал – 12:00 по московскому времени (16 марта), прямая трансляция – «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Ермил Вокуев

2. Савелий Коростелев

3. Егор Митрошин

5. Андрей Парфенов

6. Виктор Жуль

7. Сергей Ардашев

10. Артем Мальцев

11. Александр Терентьев

12. Денис Филимонов

13. Александр Бакуров

14. Андрей Краснов

15. Данила Карпасюк

16. Кирилл Кочегаров

17. Евгений Семяшкин

19. Антон Тимашов

20. Константин Тиунов

21. Егор Гусак

22. Александр Большунов

23. Владислав Афанасьев

24. Андрей Собакарев

28. Иван Безматерных

30. Владислав Осипов

32. Павел Соловьев

36. Алексей Виценко

40. Илья Порошкин

43. Андрей Ларьков

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжам в Сыктывкаре

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
спринт
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок России
лыжные гонки
результаты
logoПавел Соловьев
logoАндрей Собакарев
Константин Тиунов
Владислав Осипов
Александр Бакуров
Егор Гусак
logoАнтон Тимашов
logoАндрей Краснов
Алексей Виценко
Данила Карпасюк
Евгений Семяшкин
logoАндрей Ларьков
logoАртем Мальцев
Владислав Афанасьев
logoВиктор Жуль
logoАлександр Терентьев
Илья Порошкин
logoАндрей Парфенов
logoЕрмил Вокуев
logoДенис Филимонов
logoАлександр Большунов
Егор Митрошин
Кирилл Кочегаров
logoСергей Ардашев
Иван Безматерных
logoСавелий Коростелев
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