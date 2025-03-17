«Интер» на 3 очка опережает «Наполи» после 29 туров Серии А, «Аталанту» – на 6, «Ювентус» – на 12
«Интер» увеличил отрыв от «Наполи» по итогам 29-го тура Серии А.
Команда Симоне Индзаги обыграла «Аталанту» (2:0), в то время как неаполитанцы сыграли вничью с «Венецией» (0:0).
«Нерадзурри» опережают партенопейцев на 3 очка – 64 против 61. «Аталанта» идет на третьей строчке с 58 баллами, «Болонья» замыкает четверку с 53. «Ювентус» набрал 52 очка.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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