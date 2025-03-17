«Интер» на 3 очка опережает «Наполи» после 29 туров Серии А, «Аталанту» – на 6, «Ювентус» – на 12

«Интер» увеличил отрыв от «Наполи» по итогам 29-го тура Серии А.

Команда Симоне Индзаги обыграла «Аталанту» (2:0), в то время как неаполитанцы сыграли вничью с «Венецией» (0:0).

«Нерадзурри» опережают партенопейцев на 3 очка – 64 против 61. «Аталанта » идет на третьей строчке с 58 баллами, «Болонья » замыкает четверку с 53. «Ювентус» набрал 52 очка.