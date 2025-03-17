Бучневич забил 14-й гол в сезоне – «Анахайму». У форварда «Сент-Луиса» 47 очков в 66 играх
Павел Бучневич забросил шайбу в матче с «Анахаймом» (7:2).
Форвард «Сент-Луиса» продлил результативную серию (1+3) до 3 игр, набрав 47-е (14+33) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 66 матчей.
Сегодня за 15:56 (1:35 – в большинстве, 3:31 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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