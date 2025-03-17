«Барселона» и «Реал» набрали по 60 очков в Ла Лиге, «Атлетико» – 56. У каталонцев 1-я строчка и игра в запасе

«Барселона» сохранила первую строчку в чемпионате Испании.

Команда Ханси Флика обыграла «Атлетико» (4:2) в 28-м туре.

На счету каталонцев 60 очков, как и у «Реала », однако они идут впереди по дополнительным показателям и к тому же имеют игру в запасе.

Также в четверку входят «Атлетико » (56) и «Атлетик» (52).