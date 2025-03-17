«Барселона» и «Реал» набрали по 60 очков в Ла Лиге, «Атлетико» – 56. У каталонцев 1-я строчка и игра в запасе
«Барселона» сохранила первую строчку в чемпионате Испании.
Команда Ханси Флика обыграла «Атлетико» (4:2) в 28-м туре.
На счету каталонцев 60 очков, как и у «Реала», однако они идут впереди по дополнительным показателям и к тому же имеют игру в запасе.
Также в четверку входят «Атлетико» (56) и «Атлетик» (52).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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