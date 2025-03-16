Алаев о 2:1: «Спартаку» повезло в конце, был офсайд, казалось. Думал, что Иванов потерял контроль над игрой в какой-то момент. Хорошо, что доиграли без красных»
Александр Алаев отметил фактор удачи в матче «Спартак» – «Зенит» (2:1).
«Я бы сказал не о матче, а об атмосфере. Мы все ждали такого на «Спартаке». Если не ошибаюсь, их стадион собрал аншлаг впервые. Поздравляю руководство.
Шикарный матч. Видно, что футболисты отдали все на поле. Повезло в конце «Спартаку». Казалось, что был офсайд.
Вопросы есть по голу и одной желтой. Показалось в какой‑то момент, что Иванов потерял контроль над игрой. Хорошо, что доиграли матч без красных», – сказал президент РПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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