Алаев о 2:1: «Спартаку» повезло в конце, был офсайд, казалось. Думал, что Иванов потерял контроль над игрой в какой-то момент. Хорошо, что доиграли без красных»

Александр Алаев отметил фактор удачи в матче «Спартак» – «Зенит» (2:1).

«Я бы сказал не о матче, а об атмосфере. Мы все ждали такого на «Спартаке ». Если не ошибаюсь, их стадион собрал аншлаг впервые. Поздравляю руководство.

Шикарный матч. Видно, что футболисты отдали все на поле. Повезло в конце «Спартаку». Казалось, что был офсайд.

Вопросы есть по голу и одной желтой. Показалось в какой‑то момент, что Иванов потерял контроль над игрой. Хорошо, что доиграли матч без красных», – сказал президент РПЛ .