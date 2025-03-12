Чемпионат России. 1/2 финала. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Водником», московское «Динамо» против «Кузбасса»
В чемпионате России по хоккею с мячом пройдут первые матчи 1/2 финала.
Чемпионат России
Плей-офф
1/2 финала
СКА-Нефтяник – Водник – 12.00
Динамо Москва – Кузбасс – 19.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия до двух побед.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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