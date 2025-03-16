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Индиан-Уэллс (WTA). Финал. Мирра Андреева сыграет с Соболенко

Мирра Андреева сыграет с Ариной Соболенко в финале в Индиан-Уэллс.

Матч начнется в 21:00 мск.

Сетка здесь.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

5 – 16 марта 2025

WTA 1000

Призовой фонд – 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoМирра Андреева
logoWTA
logoBNP Paribas Open
результаты
logoАрина Соболенко
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