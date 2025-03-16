Индиан-Уэллс (WTA). Финал. Мирра Андреева сыграет с Соболенко

Мирра Андреева сыграет с Ариной Соболенко в финале в Индиан-Уэллс.

Матч начнется в 21:00 мск. Сетка здесь . BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США 5 – 16 марта 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 8 963 700 долларов Открытые корты, хард Финал