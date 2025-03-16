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Ла Лига заявила, что «Реал» не просил перенести матч с «Вильярреалом» после ЛЧ. Анчелотти говорил, что клуб делал это дважды

Ла Лига опровергла жалобы «Реала» на отказ в переносе матча.

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив в среду в серии пенальти (4:2) после ничейного счета по итогам двух матчей (2:1, 0:1). В субботу «сливочные» на выезде обыграли «Вильярреал» (2:1).

После игры главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти заявил: «Это последний раз, когда «Реал» играл без 72-часового отдыха. Больше никогда не будем так делать. Дважды просили Ла Лигу о переносе – и ничего». Также ТВ «Реала» сообщило, что клуб попросит ФИФА защитить его от матчей без 72-часовой паузы: «Не допустим беспредела со стороны лиги Тебаса».

В Ла Лиге сообщили, что с 25 февраля, когда стало известно расписание на этот отрезок сезона, «Реал» ничего не говорил по поводу календаря. В лиге также уверяют, что в прошлом запросы на изменение расписания поступали заблаговременно, и они удовлетворялись. 

Более того, в Ла Лиге заявили, что 72 часа на отдых между матчами – это не обязательное требование, а скорее рекомендация. Лига взяла на себя обязательство, хотя это и не включено ни в одно соглашение, предоставлять игрокам не менее двух полных дней отдыха между матчами, и это требование было выполнено.

Отмечается, что то, что произошло с «Реалом», сыгравшим в Лиге чемпионов в среду и в Ла Лиге в субботу, произойдет с «Барселоной» в следующем раунде Лиги чемпионов, поскольку каталонцы проведут первый матч в среду, а ответный – во вторник. Таким образом, «Барса» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в среду, 9 апреля, а с «Леганесом» в Примере в субботу, 12 апреля, а затем снова с немецкой командой во вторник, 15 апреля.

У «Реала» такой проблемы в следующем раунде не возникнет, поскольку команда проведет первый матч ЛЧ с «Арсеналом» во вторник, а ответный – в следующую среду. Но нынешняя история может повториться, если «Мадрид» выйдет в полуфинал турнира.

«Мы больше не выйдем на поле. Это абсурд». Изможденный «Реал» зол играть через 2 дня после ЛЧ

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
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