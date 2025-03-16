Мирра Андреева – самая молодая чемпионка тысячника в Индиан-Уэллс в XXI веке

11-я ракетка мира Мирра Андреева стала чемпионкой тысячника в Индиан-Уэллс.

Она обыграла Арину Соболенко 2:6, 6:4, 6:3.

Для россиянки это 12-я победа подряд и второй титул WTA 1000 подряд. Ранее она выиграла турнир в Дубае.

В матче с Соболенко Андреева одержала девятую победу над соперницей из топ-10 в карьере (при девяти поражениях) и пятую подряд.

17-летняя Андреева – самая молодая чемпионка в Индиан-Уэллс после Мартины Хингис (1998) и Серены Уильямс (1999).

Также она стала самой молодой теннисисткой, обыгравшей №1 в рейтинге в полном матче, после Тамиры Пашек в 2008-м (победила Ану Иванович ).

Кроме того, Андреева – самая молодая теннисистка, обыгравшая №1 в финале, после Марии Шараповой в 2005-м – она в Токио победила Линдсей Дэвенпорт .

В Индиан-Уэллс Андреева целиком обыграла топ-2 рейтинга. Последней несовершеннолетней теннисисткой, обыгравшей обеих лидеров рейтинга на одном турнире, была Серена на US Open-1999.

За счет победы в Калифорнии россиянка обновит личный рекорд и поднимется на шестую строчку рейтинга.

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