Мирра Андреева – самая молодая чемпионка тысячника в Индиан-Уэллс в XXI веке
Она обыграла Арину Соболенко 2:6, 6:4, 6:3.
Для россиянки это 12-я победа подряд и второй титул WTA 1000 подряд. Ранее она выиграла турнир в Дубае.
В матче с Соболенко Андреева одержала девятую победу над соперницей из топ-10 в карьере (при девяти поражениях) и пятую подряд.
17-летняя Андреева – самая молодая чемпионка в Индиан-Уэллс после Мартины Хингис (1998) и Серены Уильямс (1999).
Также она стала самой молодой теннисисткой, обыгравшей №1 в рейтинге в полном матче, после Тамиры Пашек в 2008-м (победила Ану Иванович).
Кроме того, Андреева – самая молодая теннисистка, обыгравшая №1 в финале, после Марии Шараповой в 2005-м – она в Токио победила Линдсей Дэвенпорт.
В Индиан-Уэллс Андреева целиком обыграла топ-2 рейтинга. Последней несовершеннолетней теннисисткой, обыгравшей обеих лидеров рейтинга на одном турнире, была Серена на US Open-1999.
За счет победы в Калифорнии россиянка обновит личный рекорд и поднимется на шестую строчку рейтинга.
👑 Мирра Андреева – королева в Индиан-Уэллс! Переборола Соболенко в финале
Мирра Андреева – лучшая теннисистка мира прямо сейчас
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