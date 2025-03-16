«Спартак» обошел «Зенит» и идет 2-м в Мир РПЛ. До «Краснодара» – 3 очка
«Спартак» вышел на второе место в таблице чемпионата России.
Команда Деяна Станковича обыграла «Зенит» (2:1) в 21-м туре Мир РПЛ и обошла его в таблице.
Московский клуб сравнялся с петербуржцами по очкам (по 43) и опередил за счет дополнительных показателей. До лидирующего «Краснодара» – 3 балла.
«Локомотив» (40 очков) занимает четвертую строчку, «Динамо» (39) – пятую, ЦСКА (38) – шестую.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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