«Спартак» обошел «Зенит» и идет 2-м в Мир РПЛ. До «Краснодара» – 3 очка

«Спартак» вышел на второе место в таблице чемпионата России.

Команда Деяна Станковича обыграла «Зенит » (2:1) в 21-м туре Мир РПЛ и обошла его в таблице.

Московский клуб сравнялся с петербуржцами по очкам (по 43) и опередил за счет дополнительных показателей. До лидирующего «Краснодара » – 3 балла.

«Локомотив » (40 очков) занимает четвертую строчку, «Динамо» (39) – пятую, ЦСКА (38) – шестую.