МЛС. «Канзас-Сити» Шапи против «Миннесоты», «Интер Майами» Месси сыграет с «Атлантой» Миранчука в ночь на понедельник
В ночь на воскресенье «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова примет «Миннесоту» в МЛС.
В ночь на понедельник «Интер Майами» Лионеля Месси сыграет в гостях с «Атлантой Юнайтед» Алексея Миранчука.
МЛС
Регулярный чемпионат
МЛС. Регулярный чемпионат
16 марта 00:00, Чилдренс Мерси Парк
Не начался
-xG-
МЛС. Регулярный чемпионат
16 марта 23:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Не начался
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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