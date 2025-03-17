«Байер» до 6 очков сократил отставание от «Баварии» в Бундеслиге. Команда Алонсо прервала серию из трех сухих поражений волевой победой с голом на 94-й

«Байер» стал ближе к «Баварии» по итогам 26-го тура Бундеслиги.

Команда Хаби Алонсо, уступая «Штутгарту » со счетом 1:3 до 67-й минуты, совершила камбэк с победным голом на 4-й добавленной – 4:3. Тем самым она прервала серию из трех сухих поражений в чемпионате и Лиге чемпионов.

Теперь у «Байера » 56 очков в Бундеслиге. Он идет на втором месте и отстает от «Баварии», сыгравшей вничью с «Унионом» (1:1) в субботу, на 6 баллов.