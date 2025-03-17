«Байер» до 6 очков сократил отставание от «Баварии» в Бундеслиге. Команда Алонсо прервала серию из трех сухих поражений волевой победой с голом на 94-й
«Байер» стал ближе к «Баварии» по итогам 26-го тура Бундеслиги.
Команда Хаби Алонсо, уступая «Штутгарту» со счетом 1:3 до 67-й минуты, совершила камбэк с победным голом на 4-й добавленной – 4:3. Тем самым она прервала серию из трех сухих поражений в чемпионате и Лиге чемпионов.
Теперь у «Байера» 56 очков в Бундеслиге. Он идет на втором месте и отстает от «Баварии», сыгравшей вничью с «Унионом» (1:1) в субботу, на 6 баллов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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