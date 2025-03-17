Рантанен сделал 400-ю передачу в НХЛ в 1-м матче против «Колорадо». На арене «Эвеланш» показали видеоролик в его честь

Микко Рантанен сделал 400-ю передачу в НХЛ в 1-м матче против «Колорадо».

«Даллас » уступил «Эвеланш» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ).

29-летний финский форвард «Старс» впервые сыграл против бывшей команды и отметился результативной передачей.

Она стала для него 400-й в регулярках лиги (691 очко в 636 играх, 291+400). Среди финских игроков в истори лиги быстрее такой отметки достигли только Яри Курри (523 игры) и Теему Селянне (603).

По ходу матча на арене «Эвеланш» показали видеоролик в честь Рантанена . Он выступал за команду с 2015 по 2025 год и выиграл с ней Кубок Стэнли в 2022-м.

В текущем сезоне на счету Рантанена 74 (29+45) очка в 66 играх за «Колорадо», «Каррлину» и «Даллас». После второго обмена за сезон он подписал с техасцами контракт на 8 лет с кэпхитом 12 миллионов долларов.