Рантанен сделал 400-ю передачу в НХЛ в 1-м матче против «Колорадо». На арене «Эвеланш» показали видеоролик в его честь
Микко Рантанен сделал 400-ю передачу в НХЛ в 1-м матче против «Колорадо».
«Даллас» уступил «Эвеланш» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ).
29-летний финский форвард «Старс» впервые сыграл против бывшей команды и отметился результативной передачей.
Она стала для него 400-й в регулярках лиги (691 очко в 636 играх, 291+400). Среди финских игроков в истори лиги быстрее такой отметки достигли только Яри Курри (523 игры) и Теему Селянне (603).
По ходу матча на арене «Эвеланш» показали видеоролик в честь Рантанена. Он выступал за команду с 2015 по 2025 год и выиграл с ней Кубок Стэнли в 2022-м.
В текущем сезоне на счету Рантанена 74 (29+45) очка в 66 играх за «Колорадо», «Каррлину» и «Даллас». После второго обмена за сезон он подписал с техасцами контракт на 8 лет с кэпхитом 12 миллионов долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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