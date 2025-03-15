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Лыжи. Кубок мира. Йохауг, Андерссон, Шлинн, Венг, Диггинс выступят в коньковой «разделке» на 10 км

Йохауг, Андерссон, Диггинс выступят в коньковой «разделке» на Кубке мира по лыжам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

8-й этап

Осло, Норвегия

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 13:15 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

2. Милла Андреассен (Норвегия)

12. Марен Вангенстен (Норвегия)

18. Марта Русенберг (Швеция)

19. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия)

21. Катерина Ганц (Италия)

22. Джулия Керн (США)

23. Майя Далквист (Швеция)

25. Хелен Хоффманн (Германия)

26. Эмма Рибом (Швеция)

27. Надя Келин (Швейцария)

28. Лотта Венг (Норвегия)

29. Рози Бреннан (США)

30. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

32. Тереза Йохауг (Норвегия)

34. Джесси Диггинс (США)

36. Моа Илар (Швеция)

38. Катержина Янатова (Чехия)

40. Эбба Андерссон (Швеция)

42. Силье Теодорсен (Норвегия)

44. Кертту Нисканен (Финляндия)

46. Виктория Карл (Германия)

48. Флора Дольчи (Франция)

50. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

52. Катарина Хенниг (Германия)

54. Хайди Венг (Норвегия)

56. Нура Саннесс (Норвегия)

58. Кристин Фоснес (Норвегия)

60. Криста Пярмякоски (Финляндия)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
лыжные гонки
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результаты
гонка 10 км (жен)
logoКертту Нисканен
logoТереза Йохауг
Катержина Янатова
logoКатарина Хенниг
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
logoсборная Финляндии жен
сборная Швейцарии жен
сборная Чехии жен
logoЛотта Венг
Кристин Фоснес
Марен Вангенстен
Марта Русенберг
logoАнне Кьерсти Калво
Хелен Хоффман
Силье Теодорсен
Нура Саннесс
logoЭмма Рибом
logoсборная Швеции жен
logoсборная США жен
Надя Келин
logoАстрид Ойре Шлинн
logoсборная Франции жен
logoДжесси Диггинс
Милла Андреассен
Джулия Керн
logoХайди Венг
logoЭбба Андерссон
Моа Илар
logoсборная Норвегии жен
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
Катерина Ганц
Виктория Карл
Флора Дольчи
Рози Бреннан
logoсборная Италии жен
Каролине Симпсон-Ларсен
logoМайя Далквист
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