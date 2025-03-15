Лыжи. Кубок мира. Йохауг, Андерссон, Шлинн, Венг, Диггинс выступят в коньковой «разделке» на 10 км

Йохауг, Андерссон, Диггинс выступят в коньковой «разделке» на Кубке мира по лыжам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 8-й этап Осло, Норвегия Женщины 10 км, раздельный старт, свободный стиль Начало – 13:15 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена». Старт-лист 2. Милла Андреассен (Норвегия) 12. Марен Вангенстен (Норвегия) 18. Марта Русенберг (Швеция) 19. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) 21. Катерина Ганц (Италия) 22. Джулия Керн (США) 23. Майя Далквист (Швеция) 25. Хелен Хоффманн (Германия) 26. Эмма Рибом (Швеция) 27. Надя Келин (Швейцария) 28. Лотта Венг (Норвегия) 29. Рози Бреннан (США) 30. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) 32. Тереза Йохауг (Норвегия) 34. Джесси Диггинс (США) 36. Моа Илар (Швеция) 38. Катержина Янатова (Чехия) 40. Эбба Андерссон (Швеция) 42. Силье Теодорсен (Норвегия) 44. Кертту Нисканен (Финляндия) 46. Виктория Карл (Германия) 48. Флора Дольчи (Франция) 50. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) 52. Катарина Хенниг (Германия) 54. Хайди Венг (Норвегия) 56. Нура Саннесс (Норвегия) 58. Кристин Фоснес (Норвегия) 60. Криста Пярмякоски (Финляндия)