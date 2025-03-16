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«Рубин» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 15:15

«Рубин» примет «Пари НН» в 21-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 15:15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Премьер-лига. 21 тур
16 марта 12:15, Ак Барс Арена
Рубин
Не начался
-xG-
Пари НН

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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