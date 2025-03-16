В допинг-пробе Каменева концентрация мельдония превышена в 4,5 раза. Форвард ЦСКА временно отстранен («СЭ»)

В допинг-пробе Владислава Каменева из ЦСКА в 4,5 раза превышена норма мельдония.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, обнаруженная концентрация вещества составила 451 нг/мл. Порог, установленный ВАДА для признания результата анализа неблагоприятным – 100 нг/мл.

Напомним, вчера стало известно , что 28-летний форвард ЦСКА временно отстранен из-за положительного теста на допинг.

В текущем сезоне Каменев провел 63 матча и набрал 26 (10+16) очков в Фонбет чемпионате КХЛ.

Игрок ЦСКА попался на допинге. Что известно о деле Каменева?