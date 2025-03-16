В допинг-пробе Каменева концентрация мельдония превышена в 4,5 раза. Форвард ЦСКА временно отстранен («СЭ»)
В допинг-пробе Владислава Каменева из ЦСКА в 4,5 раза превышена норма мельдония.
Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, обнаруженная концентрация вещества составила 451 нг/мл. Порог, установленный ВАДА для признания результата анализа неблагоприятным – 100 нг/мл.
Напомним, вчера стало известно, что 28-летний форвард ЦСКА временно отстранен из-за положительного теста на допинг.
В текущем сезоне Каменев провел 63 матча и набрал 26 (10+16) очков в Фонбет чемпионате КХЛ.
Игрок ЦСКА попался на допинге. Что известно о деле Каменева?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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