У Ничушкина гол и ассист в игре с «Далласом». Форвард «Колорадо» набрал 26 (17+9) очков в 30 матчах сезона

У Валерия Ничушкина два результативных действия в игре с «Далласом».

Форвард «Колорадо » забил и отдал ассист в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1, второй период).

На счету Ничушкина теперь 17 заброшенных шайб и 9 голевых передач в 30 матчах сезона.

С его статистикой можно ознакомиться здесь.