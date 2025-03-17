У Ничушкина гол и ассист в игре с «Далласом». Форвард «Колорадо» набрал 26 (17+9) очков в 30 матчах сезона
У Валерия Ничушкина два результативных действия в игре с «Далласом».
Форвард «Колорадо» забил и отдал ассист в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1, второй период).
На счету Ничушкина теперь 17 заброшенных шайб и 9 голевых передач в 30 матчах сезона.
С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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