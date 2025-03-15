Лыжи. Кубок России. Терентьева, Фалеева, Непряева, Баранова, Смирнова выступят в классическом спринте

Терентьева, Фалеева, Непряева выступят в классическом спринте на КР по лыжам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25 7-й этап Сыктывкар Женщины Спринт, классический стиль Квалификация – 10:00, финал – 12:00 по московскому времени (16 марта), прямая трансляция – «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Старт-лист 2. Наталья Крамаренко 3. Елизавета Пантрина 4. Христина Мацокина 5. Анастасия Кириллова 6. Алиса Жамбалова 10. Татьяна Сорина 12. Дарья Непряева 14. Екатерина Смирнова 15. Евгения Крупицкая 16. Лилия Васильева 19. Анастасия Фалеева 20. Елизавета Маслакова 21. Дарья Белослудцева 23. Ольга Сергеева 24. Наталья Терентьева 25. Анна Королева (Беларусь) 28. Алена Баранова 29. Лидия Горбунова 30. Дарья Канева 35. Арина Каличева 39. Анастасия Кулешова Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжам в Сыктывкаре