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Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Ниенге, Крюгер, Амундсен, Поромаа пробегут коньковую «разделку» на 10 км

Клэбо, Ниенге, Крюгер, Амундсен пробегут коньковую «разделку» на КМ по лыжам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

8-й этап

Осло, Норвегия

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

8. Эйнар Хедегарт (Норвегия)

10. Матиас Хольбек (Норвегия)

34. Бен Огден (США)

35. Маттис Стенсхаген (Норвегия)

36. Михал Новак (Чехия)

39. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

40. Ян Томас Йенссен (Норвегия)

42. Гас Шумахер (США)

44. Пол Гульберг (Норвегия)

46. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

48. Уго Лапалю (Франция)

50. Харальд Амундсен (Норвегия)

52. Вильям Поромаа (Швеция)

56. Андревс Фьюрен Рее (Норвегия)

58. Федерико Пеллегрино (Италия)

60. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

62. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия)

64. Эдвин Ангер (Швеция)

66. Матис Делож (Франция)

68. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

70. Фридрих Мох (Германия)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира
Эйнар Хедегарт
гонка 10 км
лыжные гонки
результаты
Бен Огден
Эдвин Ангер
logoСимен Хегстад Крюгер
logoПол Гульберг
сборная Германии (лыжные гонки)
Гас Шумахер
Ян Томас Йенссен
logoсборная Норвегии
logoсборная Швеции
logoМартин Левстрем Ниенге
сборная Великобритании
logoФедерико Пеллегрино
Андреас Фьюрен Рее
Маттис Стенсхаген
logoсборная Франции
logoсборная США
Уго Лапалю
Ивер Тильхейм Андерсен
logoВильям Поромаа
Фридрих Мох
Матис Делож
Михал Новак
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
logoсборная Чехии
Матиас Хольбек
logoЙоханнес Клэбо
logoЭндрю Масгрэйв
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