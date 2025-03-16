Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Ниенге, Крюгер, Амундсен, Поромаа пробегут коньковую «разделку» на 10 км
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
8-й этап
Осло, Норвегия
Мужчины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
8. Эйнар Хедегарт (Норвегия)
10. Матиас Хольбек (Норвегия)
34. Бен Огден (США)
35. Маттис Стенсхаген (Норвегия)
36. Михал Новак (Чехия)
39. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
40. Ян Томас Йенссен (Норвегия)
42. Гас Шумахер (США)
44. Пол Гульберг (Норвегия)
46. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
48. Уго Лапалю (Франция)
50. Харальд Амундсен (Норвегия)
52. Вильям Поромаа (Швеция)
56. Андревс Фьюрен Рее (Норвегия)
58. Федерико Пеллегрино (Италия)
60. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
62. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия)
64. Эдвин Ангер (Швеция)
66. Матис Делож (Франция)
68. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
70. Фридрих Мох (Германия)
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