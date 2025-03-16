Президент «Атлетико» о пенальти Альвареса: «ВАР – ужасный инструмент, вредящий командам, он разбил вдребезги нашу мечту. Систему ввели, чтобы было больше несправедливости»

Президент «Атлетико» раскритиковал ВАР из-за отмены гола с пенальти «Реалу».

«Реал » прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов по пенальти (4:2) после ничьей по сумме двух матчей (2:1, 0:1). В серии пенальти гол форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса не был засчитан из-за двойного касания мяча во время удара.

«Еще в среду днем мы были готовы выиграть все три турнира – Лигу чемпионов, Кубок Испании и Ла Лигу .

Но тем вечером проблема с ужасным инструментом под названием ВАР, который не служит никакой другой цели, кроме как навредить командам, разбила вдребезги одну из наших самых больших грез – продолжить участие в Лиге чемпионов.

Мне не нравится ВАР, но я говорю это не только сейчас, я всегда говорил так. Я не критикую ВАР только за эту ошибку. Это противоречивый инструмент, в нем нет уверенности.

Мы все полагаем, что ВАР был введен для того, чтобы сделать футбол более справедливым, но я считаю, что систему ввели для того, чтобы сделать все более несправедливым, чтобы создать больше проблем и усилить критику в адрес судей.

Проблема в том, что сколько бы вы ни говорили и ни спорили, результат есть, и он не изменится. Мы должны продолжать идти вперед. У «Атлетико» впереди игра против «Барсы» в чемпионате, которая имеет для нас решающее значение. Через две недели у нас также будет ответный матч 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны» – посмотрим, сможем ли мы выйти в финал.

Болельщики могут быть уверены – у нас фантастическая команда, и мы больше не думаем о среде. Мы сосредоточимся на действиях, которые нам необходимо предпринять. Наша цель – воскресенье, важная игра на нашем стадионе против «Барсы», – заявил президент «Атлетико » Энрике Сересо.

УЕФА подтвердил двойное касание Альвареса. Но правило могут изменить