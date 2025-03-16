«Аталанта» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Аталанта» принимает «Интер» в матче 29-го тура Серии А.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 1».

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