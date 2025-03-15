  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Смешанная эстафета. Мишлон и Перро выступят за Францию, Ханна Оберг и Самуэльссон – за Швецию, Киркеэйде и Дале-Шевдал – за Норвегию
0

Кубок мира. Смешанная эстафета. Мишлон и Перро выступят за Францию, Ханна Оберг и Самуэльссон – за Швецию, Киркеэйде и Дале-Шевдал – за Норвегию

16 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке пройдет смешанная эстафета.

Кубок мира по биатлону-2024/25

8-й этап

Поклюка, Словения

Смешанная эстафета

Начало – 16:50 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
смешанная эстафета
logoПоклюка
logoКубок мира по биатлону
результаты
Исак Фрей
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoЮлия Таннхаймер
logoИда Лиен
logoсборная Норвегии
logoСебастьян Штальдер
logoМартин Понсилуома
logoАнна-Карин Хейденберг
logoМихал Крчмарж
logoсборная Украины жен
Томаш Микишка
logoСебастьян Самуэльссон
logoАлена Городна
logoЭлиза Гаспарин
logoсборная Италии по биатлону
logoЙоша Буркхальтер
logoсборная Италии жен
logoХанна Оберг
logoАнтон Дудченко
logoКентен Фийон-Майе
logoсборная Швеции жен
logoсборная Швеции
logoХанна Аухенталлер
logoМикела Каррара
logoТоммазо Джакомель
logoсборная Франции
logoсборная Норвегии жен
logoСофия Шнайдер
logoПатрик Браунхофер
logoВиталий Мандзын
logoсборная Швейцарии
logoДжессика Йислова
logoЖанна Ришар
logoДанило Ритмюллер
logoсборная Чехии жен
logoЭми Басерга
logoФилипп Наврат
logoсборная Чехии
logoАлександра Меркушина
logoОсеан Мишлон
logoсборная Германии жен
logoТереза Воборникова
logoсборная Швейцарии жен
logoсборная Украины
logoсборная Германии
logoсборная Франции жен
logoМарен Киркеэйде
logoЭрик Перро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
❄️ Кубок мира. Эстафета. Франция победила с Симон и Брезаз-Буше, Норвегия – 2-я с Тандревольд и Киркеэйде, Германия – 3-я с Гротиан и Таннхаймер
2459 марта, 17:00
❄️ Кубок мира. Эстафета. Франция победила с Фийоном-Майе и Фабьеном Клодом, Норвегия – 2-я с братьями Бо и Лагрейдом, Украина – 3-я с Пидручным и Дудченко
2369 марта, 14:10
⚡️ Чемпионат мира по биатлону-2025. Норвегия победила в мужской эстафете, Франция – 2-я, Германия – 3-я, Швеция – 4-я
45922 февраля, 15:25
Главные новости
Кубок мира. Брезаз-Буше и Жаклен, Тандревольд и Ульдал, Гротиан и Штрелов, Минккинен и Сеппяля пробегут сингл-микст
126 минут назад
Чемпионат России. Команды Резцовой и Халили, Мироновой и Бажина, Нигматуллиной и Логинова, Метели и Поршнева выступят в смешанной эстафете
1сегодня, 18:27
Эрик Перро: «Условия были тяжелыми. Психологически непросто бороться, когда идет дождь и ты уставший»
сегодня, 18:09
Жанмонно о победе в масс-старте: «Это первая гонка, в которой я хорошо справилась с давлением. Горжусь этим»
сегодня, 17:45
Кубок мира. Общий зачет. Лагрейд лидирует, Йоханнес Бо – 2-й, Перро вышел на 3-е место
40сегодня, 15:58
Перро одержал четвертую победу в карьере, у Фийона-Майе – 58-й подиум, у Лагрейда – 51-й
5сегодня, 15:51
Кубок мира. Масс-старт. Перро показал лучший лыжный ход, Фийон-Майе уступил 3 секунды, Лагрейд – 22
7сегодня, 15:40
⚡️ Кубок мира. Перро выиграл масс-старт в Поклюке, Фийон-Майе – 2-й, Лагрейд – 3-й
94сегодня, 15:21
Кубок мира. Общий зачет. Пройс лидирует и опережает Жанмонно на 20 очков, Симон – 3-я
72сегодня, 13:52
Кубок мира. Лиен показала лучший лыжный ход в масс-старте, Жанмонно уступила 25 секунд, Симон – первая по скорострельности
3сегодня, 13:48
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд лидирует, Перро – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
3сегодня, 16:03
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс лидирует, Эльвира Оберг – 2-я, Ришар – 3-я
1сегодня, 13:57
Расписание восьмого этапа Кубка IBU в Отепя
сегодня, 06:10
Первенство России среди юниоров. Команды Метели и Коновалова победили в эстафетах
113 марта, 18:07
Кубок наций. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
413 марта, 16:39
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Германия – 2-я, Швеция – 3-я, Норвегия – 4-я
713 марта, 12:40
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
610 марта, 06:20
Кубок России. Зачет масс-стартов. Бабиков победил, Колотов – 2-й, Бектуганов – 3-й
29 марта, 11:04
Кубок России. Зачет масс-стартов. Казакевич выиграла, Дербушева – 2-я, Резцова – 3-я
9 марта, 10:08
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
8 марта, 17:59