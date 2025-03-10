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  • Дзюба – лучший бомбардир России, 886-й гол Овечкина, «Спартак» проиграл «Рубину» и отстал от лидеров, новые подробности расистского скандала с Венделом, ничья «МЮ» и «Арсенала» и другие новости
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Дзюба – лучший бомбардир России, 886-й гол Овечкина, «Спартак» проиграл «Рубину» и отстал от лидеров, новые подробности расистского скандала с Венделом, ничья «МЮ» и «Арсенала» и другие новости

1. Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола! Форвард «Акрона» забил 234-й гол в матче с «Крыльями Советов» (2:0) и обогнал Кержакова. «Зенит», сборная России, тульский «Арсенал» поздравили Артема с достижением, «Спартак», «Локомотив», «Ростов» – нет. Здесь – все-все-все о голах Дзюбы.

2. «Спартак» проиграл «Рубину» на выезде – 1:2! Даку сделал дубль и был удален вместе с Дуарте, Барко забил паненкой, Денисов результативно ошибся. Команда Станковича не смогла повторить рекордную победную серию клуба и на три очка отстала от «Краснодара» и «Зенита».

3. НХЛ. Овечкин забил 886-й гол в НХЛ (до рекорда Гретцки – 8 шайб) и помог «Вашингтону» обыграть «Сиэтл» (4:2), «Питтсбург» победил «Миннесоту» (3:1) благодаря дублю Кросби (17-й сезон с 20+ шайбами за карьеру) и 13-му голу Малкина в сезоне. «Коламбус» обыграл «Рейнджерс» (7:3), Тарасов одержал 3-ю победу подряд (а Шестеркин не играл), Воронков сделал 2 передачи за 26 секунд. Все результаты – здесь.

4. Новые подробности в деле о расизме в адрес Вендела: Божин, возможно, сказал «макака» во время матча с «Зенитом». Сам игрок «Факела» все отрицает. «Зенит» тем временем решил обжаловать в КДК удаление Вендела и заявил: «Не позволим унижать одного из нас за другой цвет кожи».

5. «МЮ» и «Арсенал» сыграли вничью в главном матче 28-го тура АПЛ – 1:1. Отрыв «Ливерпуля» от «канониров» вырос до 15 очков при матче в запасе. В других матчах «Челси» победил «Лестер» (1:0), «Тоттенхэм» и «Борнмут» поделили очки (2:2).

6. «Реал» одолел «Райо Вальекано» – 2:1, забили Мбаппе и Винисиус. «Атлетико» проиграл «Хетафе» в гостях – 1:2. Корреа удалили на 86-й, после чего форвард нахамил судье: «Сын тысячи шлюх, засранец, ## твою мать». Правда, Анхель быстро извинился. Результаты других матчей 27-го тура Ла Лиги можно найти тут.

7. НБА. 40 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» крупно обыграть «Денвер», «Даллас» дома уступил «Финиксу» и другие результаты.

8. «Аталанта» разгромила «Ювентус» на выезде в 28-м туре Серии А – 4:0! Это крупнейшее домашнее поражение «бьянокнери» в Серии А с 1967 года. В других матчах дня «Рома» победила «Эмполи», «Наполи» обыграл «Фиорентину». Все результаты – здесь.

9. Карим Халили победил в масс-старте в финале Кубка России по биатлону, Бабиков – 2-й, Мухамедзянов – 3-й. У женщин лучшей стала Казакевич, Дербушева – 2-я, Миронова – 3-я.

Франция выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место, Норвегия – 2-я, Украина – 3-я. Француженки выиграли и женскую эстафету.

10. Команда Большунова и Коростелева победила в эстафете на чемпионате России в Казани, команда Мальцева и Терентьева – 2-я. У женщин выиграла команда Терентьевой и Непряевой.

Фрида Карлссон выиграла марафон на чемпионате мира, Венг – 2-я, Йохауг – 3-я.

11. Индиан-Уэллс. Даниил Медведев прошел Алекса Микельсена в третьем круге – соперник снялся после 10 минут игры. 

У женщин в 4-й круг вышла Мирра Андреева, обыгравшая Клару Таусон. 

12. В сборной Норвегии по прыжкам с трамплина признались в манипуляциях с костюмами на ЧМ: «Мы сжульничали. С полным пониманием, что это за рамками правил».

13. Минское «Динамо» победило «Куньлунь» (4:2) в единственном матче дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

14. Дюков – самый влиятельный человек российского футбола по версии «СЭ». Миллер – 3-й, агент Андреев – 6-й, Карпин – 7-й, Медведев – 10-й, губернатор Федорищев – 13-й, Генич – 30-й.

15. Чемпионат России по хоккею с мячом. 1/4 финала. «СКА-Нефтяник» обыграл «Старт», «Водник» победил «Енисей» и другие результаты.

Цитаты дня.

Агент Дзюбы о рекорде: «Официально лучший нападающий в истории российского футбола. Призываю всех говорить об этом и чествовать Артема. Привет всем, кто в него не верил»

Фабио Капелло: «Гвардиола навредил футболу, пусть и не по своей вине – 10 лет все пытались его копировать. 90 минут горизонтальных пасов без борьбы и рывков – это многих отвернуло от футбола»

Капитан «Факела» Квеквескири о словах Семака про расизм: «Голословное обвинение. Раздувают, чтобы оправдать Вендела. Тренеру «Зенита» нужно набраться мужества и принести извинения»

Кастельс уйдет из сборной Бельгии из-за возвращения Куртуа: «Тедеско был прав. По-моему, все равны, но для Тибо расстелили красную дорожку – многие игроки с этим не согласны»

Семененко о шансах поехать на олимпийский отбор: «Есть чуйка, что очень небольшие. 1 процент»

Паредес о ссоре с Месси: «Он не отвечал 3 месяца, я чувствовал себя ужасно. Потом мы приехали в сборную, я чистил зубы, он облил меня водой и спросил: «Что ты тут делаешь так рано?»

Дзюба о сборной: «Игроков старше 30 мы не берем, но Дугласа 31-летнего – берем. Лукавство – наше все. Мне все равно – не получится побить рекорд Кержакова, не расстроюсь»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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