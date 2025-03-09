«Спартак» проиграл в РПЛ впервые с октября – после 7 выигранных матчей подряд. Красно-белые не смогли повторить рекордную победную серию
«Спартаку» не удалось повторить рекордную победную серию.
Команда Деяна Станковича уступила «Рубину» (1:2) в гостях в 20-м туре.
Красно-белые потерпели первое поражение с октября. Они выиграли предыдущие 7 игр и могли сегодня повторить клубный рекорд в чемпионате России в случае победы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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