«Спартак» проиграл в РПЛ впервые с октября – после 7 выигранных матчей подряд. Красно-белые не смогли повторить рекордную победную серию

«Спартаку» не удалось повторить рекордную победную серию.

Команда Деяна Станковича уступила «Рубину » (1:2) в гостях в 20-м туре.

Красно-белые потерпели первое поражение с октября. Они выиграли предыдущие 7 игр и могли сегодня повторить клубный рекорд в чемпионате России в случае победы.

16 марта «Спартак » встретится в Мир РПЛ с «Зенитом».