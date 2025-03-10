Микельсен снялся с матча с Медведевым после 10 минут игры

Даниил Медведев вышел в 1/8 финала в Индиан-Уэллс.

Алекс Микельсен снялся с их матча, когда Медведев вел 2:0. Матч продолжался всего 10 минут.

По ходу матча Микельсен говорил команде, что испытывает проблемы с желудком.

Медведев теперь сыграет с Томми Полом, которого в прошлом году победил в полуфинале. В целом россиянин ведет 3:1 в личке.