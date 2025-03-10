Микельсен снялся с матча с Медведевым после 10 минут игры
Даниил Медведев вышел в 1/8 финала в Индиан-Уэллс.
Алекс Микельсен снялся с их матча, когда Медведев вел 2:0. Матч продолжался всего 10 минут.
По ходу матча Микельсен говорил команде, что испытывает проблемы с желудком.
Медведев теперь сыграет с Томми Полом, которого в прошлом году победил в полуфинале. В целом россиянин ведет 3:1 в личке.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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