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  • Тарасов отразил 32 из 35 бросков в матче с «Рейнджерс». Победа – 3-я подряд и 7-я в 16 играх в сезоне при 88,3% сэйвов
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Тарасов отразил 32 из 35 бросков в матче с «Рейнджерс». Победа – 3-я подряд и 7-я в 16 играх в сезоне при 88,3% сэйвов

Даниил Тарасов отразил 32 из 35 бросков в матче с «Рейнджерс».

Вратарь «Коламбуса» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (7:3). 

Победа стала для россиянина 3-й подряд и 7-й в 16 играх в текущем сезоне (88,3% сэйвов, коэффициент надежности 3,54). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoРейнджерс
logoДаниил Тарасов
logoНХЛ
logoКоламбус
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