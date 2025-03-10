Тарасов отразил 32 из 35 бросков в матче с «Рейнджерс». Победа – 3-я подряд и 7-я в 16 играх в сезоне при 88,3% сэйвов
Даниил Тарасов отразил 32 из 35 бросков в матче с «Рейнджерс».
Вратарь «Коламбуса» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (7:3).
Победа стала для россиянина 3-й подряд и 7-й в 16 играх в текущем сезоне (88,3% сэйвов, коэффициент надежности 3,54).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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