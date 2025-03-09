Игрок «Факела» Божин, возможно, сказал «макака» во время матча с «Зенитом». Семак заявлял, что Вендел подвергся расизму со стороны одного из футболистов воронежцев («СЭ»)

Игрок «Факела» Божин мог сказать слово «макака» во время матча с «Зенитом».

Хавбек «Зенита» был удален в гостевом матче 20-го тура Мир РПЛ против «Факела» (2:0). Игрок показал средний палец в адрес болельщиков из Воронежа. Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам. Футболисту может грозить дисквалификация на срок от двух до четырех матчей.

После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил , что Вендел подвергся расизму со стороны фанатов и игрока воронежского клуба.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», на 65-й минуте матча Сергей Божин мог сказать слово «макака».

После подачи углового «Зенитом» в штрафной боролись защитник хозяев Божин и форвард сине-бело-голубых Лусиано Гонду. Нападающий оказался на газоне. В момент, когда вратарь Александр Беленов готовился ввести мяч в игру, предположительно, Божин сказал «макака», повернувшись лицом к Гонду.