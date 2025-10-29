Бубнов о «Балтике» и Талалаеве: «Играют в антифутбол, как собаки бегают – смотреть невозможно. С другим тренером будет в тысячу раз лучше»

Александр Бубнов назвал игру «Балтики» антифутболом.

Команда Андрея Талалаева занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ после 13 туров, отставая от лидирующего «Краснодара» на 5 очков.

– Я тебе другое скажу. Сейчас «Балтику» дай другому тренеру, и она в тысячу раз лучше играть будет. Она в футбол будет играть.

– В смысле? Она на первом месте будет?

– Сейчас они в антифутбол играют. И этот футбол невозможно смотреть. С другим тренером эти игроки будут играть в другой футбол, понимаешь? У них там неплохие игроки, уровень мастерства есть, чтобы в более качественный футбол играть, а они бегают как собаки. Как собаки бегают, понимаешь? И все, – сказал бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР.

