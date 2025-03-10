Воронков сделал 2 передачи в матче с «Рейнджерс» за 26 секунд. У форварда «Коламбуса» 20+22 в 54 играх
Дмитрий Воронков сделал две голевые передачи в матче с «Рейнджерс» (7:3) за 26 секунд.
На 24-й минуте форвард «Коламбуса» дважды ассистировал Адаму Фантилли.
Воронков набрал 42-е (20+22) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 54 игры.
Сегодня за 13:20 (0:41 – в большинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 3».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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