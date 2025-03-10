Воронков сделал 2 передачи в матче с «Рейнджерс» за 26 секунд. У форварда «Коламбуса» 20+22 в 54 играх

Дмитрий Воронков сделал две голевые передачи в матче с «Рейнджерс» (7:3) за 26 секунд.

На 24-й минуте форвард «Коламбуса » дважды ассистировал Адаму Фантилли.

Воронков набрал 42-е (20+22) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 54 игры.

Сегодня за 13:20 (0:41 – в большинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 3».