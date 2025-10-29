Абаскаль о травме Бабича: «Спартаку» будет его не хватать. Срджан – важный игрок обороны, лидер и пример для остальных игроков»

Гильермо Абаскаль поддержал травмированного Срджана Бабича.

Защитник «Спартака» порвал переднюю крестообразную связку колена во время матча с «Ростовом» в 12-м туре Мир РПЛ (1:1) и перенес операцию .

«Срджан – лидер команды. С тех пор как мы взяли его, он был очень важен для команды и служил примером для остальных игроков.

Он большой профессионал, очень скромный. «Спартаку» будет не хватать его в течение всего сезона. Это важный игрок для линии обороны», – сказал бывший главный тренер «Спартака ».