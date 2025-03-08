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  • Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Команды Большунова и Коростелева, Мальцева и Терентьева, Порошкина и Семикова пробегут эстафету
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Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Команды Большунова и Коростелева, Мальцева и Терентьева, Порошкина и Семикова пробегут эстафету

9 марта на чемпионате России по лыжам в Казани пройдет мужская эстафета.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2025

Казань

Мужчины

Эстафета

Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Тюменская область (Евгений Белов, Алексей Червоткин, Артем Мальцев, Александр Терентьев)

2. Татарстан-1 (Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Сергей Волков, Александр Большунов)

3. Коми-1 (Ермил Вокуев, Евгений Семяшкин, Илья Порошкин, Илья Семиков)

4. Татарстан-2 (Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Антон Тимашов, Сергей Забалуев)

5. Москва (Константин Тиунов, Александр Бакуров, Дмитрий Кондрашов, Егор Митрошин)

6. Коми-2 (Кирилл Кочегаров, Алексей Виценко, Сергей Игнатов, Андрей Некрасов)

7. Татарстан-3 (Андрей Феллер, Владимир Фролов, Виктор Иванов, Вячеслав Мамичев)

8. ХМАО (Арсений Власов, Андрей Кузнецов, Андрей Мельниченко, Владислав Тукачев)

9. Санкт-Петербург-1 (Андрей Парфенов, Егор Гусак, Евгений Кудрявцев, Андрей Краснов)

11. Мурманская область (Александр Гребенько, Никита Родионов, Максим Зубцов, Павел Соловьев)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
лыжные гонки
чемпионат России
эстафета
результаты
logoсборная России (лыжные гонки)
Владислав Осипов
Евгений Семяшкин
Андрей Феллер
Константин Тиунов
logoПавел Соловьев
Александр Гребенько
Андрей Кузнецов (2000)
logoАлексей Червоткин
logoАндрей Краснов
logoАнтон Тимашов
logoАндрей Парфенов
Дмитрий Кондрашов
logoСергей Волков
logoАндрей Мельниченко
logoСавелий Коростелев
Илья Порошкин
Сергей Забалуев
logoНикита Родионов
logoАлександр Терентьев
Владимир Фролов
logoАндрей Ларьков
Алексей Виценко
Евгений Кудрявцев
Кирилл Кочегаров
Вячеслав Мамичев
Максим Зубцов
logoИлья Семиков
logoАртем Мальцев
logoЕрмил Вокуев
Егор Гусак
logoАлександр Большунов
Александр Бакуров
logoЕвгений Белов
Егор Митрошин
logoСергей Ардашев
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