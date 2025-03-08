Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Команды Большунова и Коростелева, Мальцева и Терентьева, Порошкина и Семикова пробегут эстафету
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2025
Казань
Мужчины
Эстафета
Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Тюменская область (Евгений Белов, Алексей Червоткин, Артем Мальцев, Александр Терентьев)
2. Татарстан-1 (Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Сергей Волков, Александр Большунов)
3. Коми-1 (Ермил Вокуев, Евгений Семяшкин, Илья Порошкин, Илья Семиков)
4. Татарстан-2 (Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Антон Тимашов, Сергей Забалуев)
5. Москва (Константин Тиунов, Александр Бакуров, Дмитрий Кондрашов, Егор Митрошин)
6. Коми-2 (Кирилл Кочегаров, Алексей Виценко, Сергей Игнатов, Андрей Некрасов)
7. Татарстан-3 (Андрей Феллер, Владимир Фролов, Виктор Иванов, Вячеслав Мамичев)
8. ХМАО (Арсений Власов, Андрей Кузнецов, Андрей Мельниченко, Владислав Тукачев)
9. Санкт-Петербург-1 (Андрей Парфенов, Егор Гусак, Евгений Кудрявцев, Андрей Краснов)
11. Мурманская область (Александр Гребенько, Никита Родионов, Максим Зубцов, Павел Соловьев)
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