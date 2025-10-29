Морьентес о реакции Винисиуса на замену в класико: «Ты можешь показать недовольство, но не такими жестами. Это неуважение к тренеру, к партнеру – ко всем. И это случалось много раз»

Фернандо Морьентес считает, что поведение Винисиуса в класико заслуживает наказания.

Напомним, вингер мадридского клуба резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку главному тренеру Хаби Алонсо. Сегодня он извинился .

«Прежде всего, я считаю, что это неуважение к тренеру, потому что решения должен принимать тренер. Ты можешь разозлиться, ты можешь быть недоволен, а затем на следующий день сообщить об этом своему тренеру.

Я думаю, что это неуважение к игроку, который выходит, который является твоим партнером по команде, не только в «Реале», но и в сборной (Родриго – Спортс’’). Это неуважение к болельщикам, тренерскому штабу, ко всем.

Мне это совсем не казалось правильным, и это было похоже на диссонирующую ноту в матче, который «Реал» не только полностью контролировал, но и играл очень хорошо. Затем тренер решил, что игрок может выйти на замену и усилить игру на левом фланге. И что ж, ты можешь показать свое недовольство, опустив глаза, сделав что-то в этом роде, но не такими жестами.

И это было не один раз, это случалось так часто, что ты даже не сел на скамейку запасных, а сразу пошел в раздевалку. Что это за неуважение? Я думаю, что это явное неуважение, достаточное для того, чтобы призвать его к порядку и сказать: «Иди сюда, это заслуживает наказания».

Я думаю, что сейчас нет простого решения, потому что с ним это случалось много раз», – сказал бывший нападающий «Реала».

Винисиус намеренно не упомянул Алонсо в посте с извинениями. Вингеру «Реала» неприятно отношение тренера (The Athletic)