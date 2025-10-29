Альбиоль о стычке Ямаля и Карвахаля: «Напряжение и эмоции нормальны в класико, но нужно сохранять спокойствие в конце матча. Они партнеры по сборной»
Рауль Альбиоль высказался о конфликте Ламина Ямаля и Дани Карвахаля в класико.
«Реал» одержал победу над «Барселоной» со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги. После финального свистка защитник «Мадрида» Даниэль Карвахаль жестом показал вингеру каталонцев Ламину Ямалю, что тот слишком много говорит. Это привело к стычке.
«Разговоров много, но в конце концов это должно остаться там. Неприятно слышать «поговорим на улице». Это фразы, о которых они даже не задумываются. Они также являются партнерами по сборной.
Напряжение и эмоции – это нормально в дерби, но в конце матча нужно постараться сохранять спокойствие и наслаждаться зрелищем», – сказал экс-защитник «Реала», ныне выступающий за «Пизу».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
