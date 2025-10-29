  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Альбиоль о стычке Ямаля и Карвахаля: «Напряжение и эмоции нормальны в класико, но нужно сохранять спокойствие в конце матча. Они партнеры по сборной»
3

Альбиоль о стычке Ямаля и Карвахаля: «Напряжение и эмоции нормальны в класико, но нужно сохранять спокойствие в конце матча. Они партнеры по сборной»

Рауль Альбиоль высказался о конфликте Ламина Ямаля и Дани Карвахаля в класико.

«Реал» одержал победу над «Барселоной» со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги. После финального свистка защитник «Мадрида» Даниэль Карвахаль жестом показал вингеру каталонцев Ламину Ямалю, что тот слишком много говорит. Это привело к стычке. 

«Разговоров много, но в конце концов это должно остаться там. Неприятно слышать «поговорим на улице». Это фразы, о которых они даже не задумываются. Они также являются партнерами по сборной.

Напряжение и эмоции – это нормально в дерби, но в конце матча нужно постараться сохранять спокойствие и наслаждаться зрелищем», – сказал экс-защитник «Реала», ныне выступающий за «Пизу».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
logoДаниэль Карвахаль
logoРеал Мадрид
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoЛа Лига
logoКласико
logoРауль Альбиоль
logoСборная Испании по футболу
logoПиза
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фрейша о конфликте Карвахаля и Ямаля после класико: «Дани повел себя как трус. Очень легко делать такое, когда ты выигрываешь матч на своем стадионе и все тебе аплодируют»
сегодня, 14:41
Дюгарри о Ямале: «Он обвинял «Реал» в жульничестве, что, возможно, и правда, но арбитра многие годы подкупала «Барса». Ламин выпендривался перед матчем и сыграл плохо – поделом»
сегодня, 10:10
«Кто такой Карвахаль, черт возьми? Был отличным игроком, но уже сдулся. Почему Ямаль должен звонить ему?» Экс-президент «Барсы» Гаспар о стычке игроков
вчера, 15:59
В RFEF считают, что стычка Карвахаля и Ямаля в класико не отразится на сборной Испании. Дани высоко оценивают как капитана, а игрой Ламина довольны
27 октября, 15:50
Главные новости
Георгий Черданцев: «Выгонять тренера по ходу сезона надо запретить. Мы с Италией похожи: 2-3 тура неудачи – и все, пошел вон. Так можно было всех уволить – Рахимова, Семака, Станковича пять раз»
16 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Удинезе», «Интер» сыграет с «Фиорентиной»
23 минуты назадLive
Пенья о постах Ямаля в соцсетях: «Он имеет право, достигнув такого уровня. Это личное дело каждого, пусть развлекается»
31 минуту назад
Терри поздравил Азара с включением в Зал славы АПЛ: «Ты величайший игрок «Челси» в плане чистых навыков. Благодаря таким футболистам, как ты, у меня на несколько трофеев больше»
37 минут назад
Депутат Свищев о том, что Клаудиньо не накажут за высказывания: «Рекомендуем спортсменам быть внимательнее к словам. Не неволим никого, но требуем уважения к нашей стране»
42 минуты назад
Мамаев о Кисляке: «Самый талантливый российский игрок. Сравнил бы с Беллингемом по потенциалу, характеру, пониманию игры. У Матвея есть футбольный интеллект, очень разносторонний»
45 минут назадВидео
Кубок Германии. 2-й раунд. «Бавария» в гостях у «Кельна», «Байер» против «Падерборна»
53 минуты назадLive
Французские клубы получили наибольший доход от продажи воспитанников в другие страны за 10 лет – почти 4 млрд евро. Испания – 3-я, Англия – 6-я, Италия – 9-я, Украина – 15-я, Россия – 31-я
сегодня, 16:52
Челестини о россиянах: «Сначала общение было для меня как бокс, но меня пустили в свой мир. У русских искренние улыбки! Итальянцы, испанцы улыбаются всегда, но в этом есть немножко фальши»
сегодня, 16:50
Робиньо о тюрьме: «Здесь стремятся перевоспитать и ресоциализировать тех, кто совершил ошибки. Ко всем относятся одинаково – командуют охранники, а заключенные просто подчиняются»
сегодня, 16:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Разве «Спартак» суперклуб сегодня? Одно имя осталось. Станковича давно нужно уволить, только кто же его уберет? «Спартак» сейчас оседлает любая лошадь». Валерий Овчинников о красно-белых
4 минуты назад
Бербатов о Виртце: «Фантастический игрок – он добьется успеха в «Ливерпуле», гарантирую. Говорят, он не подходит для АПЛ, но у Модрича такое же телосложение»
5 минут назад
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Влахович забил с пенальти на 5-й! Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Кирьяков о Личке в «Спартаке»: «Пусть смешат народ дальше, сколько обжигались уже. Не имею ничего против Марцела, но наши специалисты ни в чем не уступают зарубежным»
19 минут назад
Альбиоль о «Барсе»: «В Ла Лиге у них все будет получаться, но в ЛЧ придется поднять планку. Есть время до марта, чтобы все наладилось»
23 минуты назад
Канчельскис о «Спартаке»: «Оставьте уже Станковича до конца сезона. В тройку не попадут, 4-5-е – это их место. Или опять придет тренер со своим пониманием, будет кричать: нужно время, чтобы бороться за титул»
30 минут назад
«Лорьян» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
47 минут назад
«Падерборн» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 16:09
«У «Спартака» всегда будут проблемы против организованных команд. Станкович расставляет игроков, а отработки элементов, простых вещей нет. Нет поставленной игры». Шалимов о красно-белых
54 минуты назад
Тренер «Кайрата» Уразбахтин: «Российские клубы намного сильнее казахстанских, достаточно успешно выступали бы в Европе. Нам было сложно против «Химок», что говорить о «Локо» и «Спартаке»
сегодня, 16:49