Паредес о ссоре с Месси: «Он не отвечал 3 месяца, я чувствовал себя ужасно. Потом мы приехали в сборную, я чистил зубы, он облил меня водой и спросил: «Что ты тут делаешь так рано?»

Леандро Паредес рассказал о трехмесячной ссоре с Лионелем Месси.

Во время матча Лиги чемпионов в 2021 году Паредес что-то сказал своим партнерам по «ПСЖ», а Месси по ошибке решил, что слова были направлены в его адрес.

– Мы не разговаривали около трех месяцев. Я чувствовал себя ужасно. Я играл за «ПСЖ», а он – за «Барселону». Мы играли в Лиге чемпионов, и в то время, конечно, зрителей не было. Была пандемия, и все [на поле] было слышно. Итак, мы выиграли со счетом 2:1, и я что-то сказал своим партнерам по команде, и он меня услышал...

– Но спустя две недели ты не мог отправить ему сообщение?

– Я отправил ему сообщение на следующий день, потом еще через 15 дней... Я сказал ему: «Это было не тебе, у меня не было цели оскорбить». И он не ответил. Он не отвечал три месяца.

Думаю, игра была в феврале. А в марте у нас была национальная сборная, но матчи были приостановлены. Так что мы встретились только в июне перед Кубком Америки. Прошло три месяца без единого слова. Я подумал: «Теперь мне нужно посмотреть, как он отреагирует».

Но нет, он феномен, феномен, потому что мы приехали на базу в один и тот же день. Я приехал немного раньше, и он появился в моей комнате. Я чистил зубы. Было очень рано, он облил меня водой и спросил: «Что ты тут делаешь так рано?» У нас потрясающие отношения, – рассказал полузащитник сборной Аргентины и «Ромы».