  • Робиньо о тюрьме: «Здесь стремятся перевоспитать и ресоциализировать тех, кто совершил ошибки. Ко всем относятся одинаково – командуют охранники, а заключенные просто подчиняются»
6

Робиньо о тюрьме: «Здесь стремятся перевоспитать и ресоциализировать тех, кто совершил ошибки. Ко всем относятся одинаково – командуют охранники, а заключенные просто подчиняются»

Робиньо высказался о своем пребывании в тюрьме Тремембе.

Напомним, экс-форвард «Реала» и «Милана» отбывает 9-летний срок за групповое изнасилование.

«Это тюремное отделение, куда все хотят попасть, потому что здесь есть работа, нет криминальных группировок или какого-либо притеснения.

Напротив, цель здесь – перевоспитать и ресоциализировать тех, кто совершил ошибки. У меня никогда не было никакой руководящей роли ни здесь, ни где-либо еще. Здесь всем командуют охранники, а мы, заключенные, просто подчиняемся…

У меня никогда не было никаких проблем ни с охранниками, ни с другими заключенными, в этом отделении это запрещено, никаких споров. Ко всем относятся одинаково, ко мне не относятся по-другому из-за того, что я был футболистом.

Думаю, здесь ко всем заключенным относятся одинаково», – рассказал Робиньо.

Робиньо в тюрьме участвует в матчах убийц против насильников в качестве тренера. Число посетителей учреждения выросло на 30% из-за желания увидеть экс-игрока сборной Бразилии

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: UOL
