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Кубок мира. Эстафета. Симон и Брезаз-Буше побегут за Францию, Ханна Оберг и Магнуссон – за Швецию, Тандревольд и Киркеэйде – за Норвегию

9 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдет женская эстафета.

Кубок мира по биатлону-2024/25

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Женщины

Эстафета

Начало – 18:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoНове Место
logoКубок мира по биатлону
результаты
эстафета (жен)
logoсборная Италии жен
Илона Плехачова
Дарья Гембицка
logoСуви Минккинен
logoДжессика Йислова
logoсборная Австрии жен
Эма Капустова
logoЛена Хекки-Гросс
logoМария Ременова
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoАлена Городна
logoТереза Воборникова
logoОсеан Мишлон
logoАнна Магнуссон
logoСофия Шнайдер
logoсборная Чехии жен
logoДоротея Вирер
Кайса Керанен
logoРагнхильд Фемстейневик
logoПаулина Батовская-Фиалкова
logoсборная Финляндии жен
logoсборная Словакии жен
logoТамара Штайнер
logoсборная Швейцарии жен
logoсборная Германии жен
logoЮлия Таннхаймер
logoЭми Басерга
logoСара Андерссон
logoЙоханна Скоттхайм
logoсборная Норвегии жен
logoЮлия Джима
logoЖюлия Симон
logoсборная Франции жен
logoСамуэла Комола
logoНаталия Сидорович (Томашевска)
logoХанна Оберг
logoКаролине Кноттен
Анна Юппе
logoЙоанна Якела
logoЙоханна Пуфф
logoМикела Каррара
logoКристина Дмитренко
logoЭлиза Гаспарин
logoМарен Киркеэйде
logoЖюстин Брезаз-Буше
Эрика Янкя
logoАлександра Меркушина
logoАита Гаспарин
logoХанна Аухенталлер
logoсборная Украины жен
Леа Ротшопф
logoАнастасия Кузьмина
logoЛу Жанмонно
logoМаркета Давидова
logoСоня Лейнамо
logoКамила Жук
logoСелина Гротиан
logoсборная Швеции жен
logoЛиза Тереза Хаузер
logoсборная Польши жен
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