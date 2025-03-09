Дзюба побил рекорд Кержакова. Форвард «Акрона» забил 234-й гол и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола
Артем Дзюба побил рекорд Александра Кержакова по голам.
Нападающий «Акрона» забил гол «Крыльям Советов» на 9-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ (1:0, первый тайм), отправив мяч в сетку после розыгрыша углового.
Это 234-й гол в карьере 36-летнего нападающего. Дзюба опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
Артем на протяжении карьеры забивал за 8 клубов и сборную России. Для достижения отметки в 234 гола ему понадобилось 615 матчей.
У Дзюбы 38 голов в 166 матчах за «Спартак», 14 в 35 за «Томь», 20 в 43 за «Ростов», 108 в 249 за «Зенит», 6 в 10 за тульский «Арсенал», 1 в 5 за «Адана Демирспор», 12 в 39 за «Локомотив», 5 в 13 за «Акрон» и 30 в 55 за сборную.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости