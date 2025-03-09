Дзюба побил рекорд Кержакова. Форвард «Акрона» забил 234-й гол и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Артем Дзюба побил рекорд Александра Кержакова по голам.

Нападающий «Акрона » забил гол «Крыльям Советов» на 9-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ (1:0, первый тайм), отправив мяч в сетку после розыгрыша углового.

Это 234-й гол в карьере 36-летнего нападающего. Дзюба опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

Артем на протяжении карьеры забивал за 8 клубов и сборную России. Для достижения отметки в 234 гола ему понадобилось 615 матчей.

У Дзюбы 38 голов в 166 матчах за «Спартак», 14 в 35 за «Томь », 20 в 43 за «Ростов », 108 в 249 за «Зенит », 6 в 10 за тульский «Арсенал», 1 в 5 за «Адана Демирспор», 12 в 39 за «Локомотив », 5 в 13 за «Акрон» и 30 в 55 за сборную.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .