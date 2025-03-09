Агент Дзюбы о рекорде: «Официально лучший нападающий в истории российского футбола. Призываю всех говорить об этом и чествовать Артема. Привет всем, кто в него не верил»

Агент Дзюбы назвал Артема сильнейшим российским нападающим после рекорда.

Нападающий «Акрона » забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов » и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова .

«Счастлив за Артема, сам тоже безумно счастлив. Расклад получился отличным. Самарское дерби, одержали вторую победу. Артем забивает победный гол и становится лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Очередной сюжет для книги, о которой я не раз говорил.

Это событие вошло не только в личную историю Артема, но и в историю всего российского футбола. Призываю всех много говорить об этом и чествовать Артема в ближайшее время, он это заслужил.

И до установления рекорда мало кто сомневался, что Артем – лучший нападающий из действующих. Дзюба официально стал лучшим нападающим в истории всего российского футбола. Очень хочется верить, что РФС и РПЛ отметят это событие.

Теперь есть еще несколько рекордов, например, обогнать Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас». У Артема все в порядке с мотивацией, что‑то мне подсказывает, что это его не последний сезон в РПЛ. Он кайфует от футбола и способен играть не один год.

Но пока на первом месте командная задача, сегодня одержана важнейшая победа. Хочется верить, что в концовку сезона «Акрон» войдет, обезопасив себя от вылета. А пока поздравляю всех болельщиков «Акрона » и персонально Артема Дзюбы , есть время, чтобы отметить это событие. Уже через несколько дней несколько важных матчей. Кубковый матч против «Спартака», потом игра с ЦСКА. Попразднуем немножко, отметим и будем двигаться дальше.

Есть порох в пороховницах у Дзюбы, он еще себя покажет. Очередной привет всем тем, кто в него не верил. Очередной прекрасный ответ был показан – пять голов и три голевые передачи в 12 матчах. Такая статистика вряд ли есть у кого‑то из нападающих. Вдруг, если будет принято решение о вызове действительно всех сильнейших в сборную, то думаю, Артем среди наших нападающих точно самый сильнейший», – заявил Леонид Гольдман .