Мартинес, сбивший 81-летнего мужчину, не превышал скорость. В крови вратаря «Интера» не было алкоголя и наркотиков, пассажиры подтверждают его версию

Появились подробности аварии с участием Жозепа Мартинеса.

ДТП с участием голкипера «Интера» произошло утром во вторник в коммуне Фенегро в провинции Комо, сообщает La Gazzetta dello Sport. Автомобиль, за рулем которого находился Мартинес, сбил 81-летнего мужчину в электрической инвалидной коляске. Пострадавший скончался на месте происшествия. Вратарь «Интера » не пострадал, но находился в шоковом состоянии.

По предварительной версии, пожилой мужчина мог почувствовать себя плохо, из-за чего внезапно изменил направление движения и выехал на дорогу, по которой двигался автомобиль Мартинеса. Футболист немедленно попытался оказать помощь пострадавшему.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, участок дороги, где произошло ДТП, считается опасной зоной. Это однополосная дорога без разделительной полосы, а по обеим сторонам – две узкие полосы, размеченные сплошной желтой линией. Ежедневно по ней проезжают десятки велосипедистов, двигаясь почти вплотную к автомобилям. Конкретно на этом участке трассы уже происходили многочисленные аварии, в том числе серьезные.

Также отмечается, что Мартинес ехал на своем новом внедорожнике BYD. Китайская марка стала новым партнером «Интера», и спонсорский автомобиль был предоставлен всего две недели назад: Жозеп управлял этой машиной всего во второй раз.

Разрешенная скорость на этом участке составляет 70 км/ч, и карабинеры не зафиксировали никаких нарушений скорости со стороны испанца. Сначала Мартинеса доставили в больницу в Саронно для прохождения тестов на алкоголь и наркотики, оба из которых оказались отрицательными. Затем он несколько часов давал показания в полицейском участке в Ломаццо при поддержке адвоката по уголовным делам, предоставленного клубом. В протокол также были включены показания двух женщин, сидевших в машине позади него: обе, как сообщается, подтвердили версию Мартинеса.

Тем не менее расследование происшествия продлится несколько месяцев, в течение которых Мартинес будет находиться под следствием по обвинению в непредумышленном убийстве в результате ДТП. Теоретически эта статья предусматривает наказание от 2 до 7 лет лишения свободы. Однако, если будет подтверждено непредсказуемое поведение жертвы в ДТП, дело будет прекращено без каких-либо уголовных последствий.

