Кросби – 4-й игрок в истории НХЛ с 17 или более сезонами с 20+ голами за одну франшизу. Он присоединился к Хоу, Овечкину и Сакику

Сидни Кросби в 17-й раз в карьере достиг отметки 20 шайб за сезон.

Капитан «Питтсбурга » сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:1).

В текущем сезоне на счету 37-летнего канадца стало 68 (21+47) очков в 64 играх при полезности «минус 24».

По числу сезонов с 20+ шайбами за одну франшизу (17) Кросби делит третье место в истории лиги с Джо Сакиком (17 за «Квебек» и «Колорадо »).

Рекордом владеет Горди Хоу (22 за «Детройт»), на втором месте идет Александр Овечкин (20 за «Вашингтон»).