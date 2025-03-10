Кросби – 4-й игрок в истории НХЛ с 17 или более сезонами с 20+ голами за одну франшизу. Он присоединился к Хоу, Овечкину и Сакику
Сидни Кросби в 17-й раз в карьере достиг отметки 20 шайб за сезон.
Капитан «Питтсбурга» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:1).
В текущем сезоне на счету 37-летнего канадца стало 68 (21+47) очков в 64 играх при полезности «минус 24».
По числу сезонов с 20+ шайбами за одну франшизу (17) Кросби делит третье место в истории лиги с Джо Сакиком (17 за «Квебек» и «Колорадо»).
Рекордом владеет Горди Хоу (22 за «Детройт»), на втором месте идет Александр Овечкин (20 за «Вашингтон»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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