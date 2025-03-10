  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кросби – 4-й игрок в истории НХЛ с 17 или более сезонами с 20+ голами за одну франшизу. Он присоединился к Хоу, Овечкину и Сакику
2

Кросби – 4-й игрок в истории НХЛ с 17 или более сезонами с 20+ голами за одну франшизу. Он присоединился к Хоу, Овечкину и Сакику

Сидни Кросби в 17-й раз в карьере достиг отметки 20 шайб за сезон.

Капитан «Питтсбурга» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:1). 

В текущем сезоне на счету 37-летнего канадца стало 68 (21+47) очков в 64 играх при полезности «минус 24». 

По числу сезонов с 20+ шайбами за одну франшизу (17) Кросби делит третье место в истории лиги с Джо Сакиком (17 за «Квебек» и «Колорадо»). 

Рекордом владеет Горди Хоу (22 за «Детройт»), на втором месте идет Александр Овечкин (20 за «Вашингтон»). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВашингтон
logoПиттсбург
logoНХЛ
рейтинги
logoСидни Кросби
logoДжо Сакик
logoДетройт
logoКолорадо
logoГорди Хоу
logoАлександр Овечкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Цыплаков против «Анахайма»: 24-й подряд матч без голов, 20-я передача в сезоне, 3 броска в створ, 3 промаха и «минус 1» за 13:54
132 минуты назад
«Вашингтон» одержал 4 победы подряд и делит с «Виннипегом» лидерство в общей таблице НХЛ
144 минуты назад
Овечкин делит с Коннором 4-е место в гонке снайперов в сезоне НХЛ – по 33 шайбы. У Александра 2-й результат по голам в среднем за игру – 0,69
13сегодня, 03:55
НХЛ. «Вашингтон» победил «Сиэтл», «Питтсбург» обыграл «Миннесоту», «Рейнджерс» пропустили 7 голов от «Коламбуса», «Филадельфия» проиграла «Нью-Джерси»
399сегодня, 03:45
Овечкин делит с Рантаненом лидерство по голам в пустые ворота в сезоне НХЛ – по 8. За карьеру у Александра их 65 – обновляет рекорд лиги
9сегодня, 03:40
Свечников остался без очков в 5 матчах подряд. У него 8 бросков и 15 минут штрафа на отрезке
3сегодня, 02:55
Овечкин против «Сиэтла»: 33-й гол в сезоне, 6 бросков за 17:28
9сегодня, 01:40
Панарин забил в 5-м матче подряд – «Коламбусу». У форварда «Рейнджерс» 67 очков в 62 играх
4сегодня, 01:16Видео
Соберите команду НХЛ только из русских игроков! Сможете выиграть?
вчера, 23:00Спецпроект
Овечкин набрал 1600-е очко в НХЛ в 1474-м матче. Форвард «Вашингтона» идет 11-м в лиге, до Сакика – 41 балл
56вчера, 22:35
Ко всем новостям
Последние новости
Проспект «Чикаго» Лардис забросил 70 шайб в 61 игре в OHL. За последние 35 лет такой отметки в лиге достигли еще только Таварес и Линдрос
116 минут назад
Фантилли трижды забил «Рейнджерс». У него 2 хет-трика в сезоне – 1-й случай за 6 лет для игроков НХЛ в возрасте 20 лет или моложе
сегодня, 03:34
Станковен забил «Виннипегу» в дебютном матче за «Каролину», Янковски – сделал дубль. Форварды стали 3-й и 1-й звездами встречи
1сегодня, 02:42
Марченко прервал серию из 3 игр без очков – 0+1 с «Рейнджерс». У него 61 балл и «+33» в 60 матчах
1сегодня, 02:30
Чинахов остался без очков в первых 3 матчах за «Коламбус» после травмы. У него 4 броска и «минус 5» на отрезке
3сегодня, 02:20
Тарасов отразил 32 из 35 бросков в матче с «Рейнджерс». Победа – 3-я подряд и 7-я в 16 играх в сезоне при 88,3% сэйвов
сегодня, 02:10
Воронков сделал 2 передачи в матче с «Рейнджерс» за 26 секунд. У форварда «Коламбуса» 20+22 в 54 играх
1сегодня, 01:53
Федотов проиграл 4 из 5 последних матчей, отбив 20 из 22 бросков «Нью-Джерси»
1сегодня, 01:28
Артюхин об обороне СКА: «Надо играть как с ЦСКА – отрабатывать должна вся пятерка. Для успеха в плей-офф необходимо так действовать на постоянной основе»
1вчера, 20:59
Коваленко про силовой Буше на Атанасове: «В НХЛ за ударами в голову следят строго, дисквалифицировали даже Макдэвида. У нас нередко парад просмотров мелких эпизодов, тут – ноль внимания, парадокс!»
10вчера, 20:15