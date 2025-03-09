Индиан-Уэллс (WTA). Мирра Андреева встретится с Таусон, Рыбакина – с Болтер, Пегула – с Ван Синьюй, Швентек вышла в 4-й круг
Мирра Андреева и Клара Таусон встретятся в третьем круге в Индиан-Уэллс.
Сетка здесь.
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
5 – 16 марта 2025
WTA 1000
Призовой фонд – 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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