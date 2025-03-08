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Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Форест», «Ливерпуль» против «Саутгемптона», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 28-го тура.

В субботу «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» примет «Саутгемптон».

В воскресенье «Челси» встретится на своем поле с «Лестером», «Манчестер Юнайтед» проведет домашний матч с «Арсеналом».

Завершится тур в понедельник матчем «Вест Хэм» – «Ньюкасл».

Чемпионат Англии

28-й тур

Англия. Премьер-лига 8 марта 12:30
28 тур
Сити Граунд
Ноттингем Форест
До матча
-XG-
Манчестер Сити
Коэффициенты
Англия. Премьер-лига 8 марта 15:00
28 тур
Фолмер AMEX Стэдиум
Брайтон
До матча
-XG-
Фулхэм
Коэффициенты
Англия. Премьер-лига 8 марта 15:00
28 тур
Селхерст Парк
Кристал Пэлас
До матча
-XG-
Ипсвич
Коэффициенты
Англия. Премьер-лига 8 марта 15:00
28 тур
Энфилд
Ливерпуль
До матча
-XG-
Саутгемптон
Коэффициенты
Англия. Премьер-лига 8 марта 17:30
28 тур
Брентфорд Комьюнити
Брентфорд
До матча
-XG-
Астон Вилла
Коэффициенты
Англия. Премьер-лига 8 марта 20:00
28 тур
Молинью
Вулверхэмптон
До матча
-XG-
Эвертон
Коэффициенты
Англия. Премьер-лига 9 марта 14:00
28 тур
Стэмфорд Бридж
Челси
До матча
-XG-
Лестер
Коэффициенты
Англия. Премьер-лига 9 марта 14:00
28 тур
Tottenham Hotspur Stadium
Тоттенхэм
До матча
-XG-
Борнмут
Коэффициенты
Англия. Премьер-лига 9 марта 16:30
28 тур
Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
До матча
-XG-
Арсенал
Коэффициенты
Англия. Премьер-лига 10 марта 20:00
28 тур
Стадион Лондон
Вест Хэм
До матча
-XG-
Ньюкасл
Коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoНоттингем Форест
logoФулхэм
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoБрайтон
logoЛиверпуль
logoСаутгемптон
logoИпсвич
logoКристал Пэлас
logoЧелси
logoАрсенал
logoТоттенхэм
logoНьюкасл
logoМанчестер Юнайтед
logoАстон Вилла
logoВест Хэм
logoЛестер
logoВулверхэмптон
logoБрентфорд
logoБорнмут
logoЭвертон
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