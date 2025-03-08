Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Форест», «Ливерпуль» против «Саутгемптона», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
В АПЛ пройдут матчи 28-го тура.
В субботу «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» примет «Саутгемптон».
В воскресенье «Челси» встретится на своем поле с «Лестером», «Манчестер Юнайтед» проведет домашний матч с «Арсеналом».
Завершится тур в понедельник матчем «Вест Хэм» – «Ньюкасл».
Чемпионат Англии
28-й тур
Англия. Премьер-лига 8 марта 12:30
28 турСити Граунд
До матча
-XG-
28 турФолмер AMEX Стэдиум
28 турСелхерст Парк
До матча
-XG-
28 турЭнфилд
До матча
-XG-
Англия. Премьер-лига 8 марта 17:30
28 турБрентфорд Комьюнити
До матча
-XG-
Англия. Премьер-лига 8 марта 20:00
28 турМолинью
До матча
-XG-
Англия. Премьер-лига 9 марта 14:00
28 турСтэмфорд Бридж
Англия. Премьер-лига 9 марта 14:00
28 турTottenham Hotspur Stadium
Англия. Премьер-лига 9 марта 16:30
28 турОлд Траффорд
До матча
-XG-
Англия. Премьер-лига 10 марта 20:00
28 турСтадион Лондон
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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