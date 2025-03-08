Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Форест», «Ливерпуль» против «Саутгемптона», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 28-го тура.

В субботу «Манчестер Сити » сыграет в гостях с «Ноттингем Форест », «Ливерпуль » примет «Саутгемптон ».

В воскресенье «Челси » встретится на своем поле с «Лестером», «Манчестер Юнайтед» проведет домашний матч с «Арсеналом».

Завершится тур в понедельник матчем «Вест Хэм» – «Ньюкасл».

Чемпионат Англии

28-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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